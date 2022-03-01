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Торонто з Михайлюком розгромив Бруклін, Клівленд поступився Міннесоті. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:43 256 0
Результати матчів НБА
Торонто з Михайлюком розгромив Бруклін, Клівленд поступився Міннесоті. Результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Український гравець Торонто Святослав Михайлюк вийшов з лави та провів на паркеті 9 хвилин 49 секунд. За цей час він набрав 8 очок (1/1 двоочковий, 2/4 триочковий) і здійснив 2 передачі.

НБА - Регулярний чемпіонат

01 березня

Клівленд – Міннесота 122:127 (37:26, 24:38, 27:37, 34:26)

Орландо – Індіана 119:103 (31:32, 24:24, 35:19, 29:28)

Маямі – Чикаго 112:99 (30:21, 25:25, 36:21, 21:32)

Мемфіс – Сан-Антоніо 118:105 (42:34, 26:24, 28:27, 22:20)

Мілвокі – Шарлотт 130:106 (32:32, 44:21, 32:23, 22:30)

Оклахома-Сіті – Сакраменто 110:131 (32:35, 27:24, 31:40, 20:32)

Бруклін – Торонто 97:133 (27:42, 21:29, 21:29, 28:33)

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