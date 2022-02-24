Збірна України вирішила вийти на матч проти Іспанії

Матч збірної України у відборі на чемпіонат світу-2023 проти Іспанії у Кордові сьогодні таки відбудеться.

Про це повідомляє ФБУ.

"З тривогою у серці, але сьогодні у чоловічої національної збірної України заплановано матч 3-го туру кваліфікації чемпіонату світу-2023.

Суперником нашої команди стануть чемпіони світу — збірна Іспанії. Матч відбудеться на арені Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre, розпочнеться він о 21:45 за київським часом.

В цей непростий час нам потрібне максимальне єднання", - йдеться в повідомленні.