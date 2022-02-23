Леброн Джеймс може залишити Лейкерс

Генеральний менеджер Лос-Анджелес Лейкерс Роб Пелінка користується підтримкою власника клубу на тлі конфлікту з Леброном Джеймсом.

Про це заявив інсайдер НБА Марк Стейн.

"Пелінка користується всебічною підтримкою власника Лейкерс Джіні Басса. Він міцно зміцнив позиції як одну з опор чотиристороннього мозкового центру клубу разом з Бассом і впливовою парою Курта і Лінди Рембіс.

Ця організація повністю розірвала зв'язки з Джеррі Вестом, який має законне право претендувати на статус найбільшого гравця клубу всіх часів, якщо поєднати його ігрові досягнення з роботою у фронт-офісі. Джеймс і його агент Річ Пол, незважаючи на весь контроль, який нібито у них є, як і раніше, залишаються аутсайдерами, коли справи доходять до динаміки процесів у вищому керівництві команди. Якщо Уеста можна було відрізати, будьте впевнені, Леброн піде туди ж, якщо більше не зможе підтримувати клуб на ТОП-рівні", - зазначив Стейн.