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Леброн Джеймс може залишити Лейкерс

Сьогодні 13:10 171 0
Баскетболіст конфліктує керівництвом клубу
Леброн Джеймс може залишити Лейкерс
#Леброн Джеймс, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - The Sports Rush.

Генеральний менеджер Лос-Анджелес Лейкерс Роб Пелінка користується підтримкою власника клубу на тлі конфлікту з Леброном Джеймсом.

Про це заявив інсайдер НБА Марк Стейн.

"Пелінка користується всебічною підтримкою власника Лейкерс Джіні Басса. Він міцно зміцнив позиції як одну з опор чотиристороннього мозкового центру клубу разом з Бассом і впливовою парою Курта і Лінди Рембіс.

Ця організація повністю розірвала зв'язки з Джеррі Вестом, який має законне право претендувати на статус найбільшого гравця клубу всіх часів, якщо поєднати його ігрові досягнення з роботою у фронт-офісі. Джеймс і його агент Річ Пол, незважаючи на весь контроль, який нібито у них є, як і раніше, залишаються аутсайдерами, коли справи доходять до динаміки процесів у вищому керівництві команди. Якщо Уеста можна було відрізати, будьте впевнені, Леброн піде туди ж, якщо більше не зможе підтримувати клуб на ТОП-рівні", - зазначив Стейн. 

Нагадаємо НБА представила ТОП-20 моментів Матчу всіх зірок.

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