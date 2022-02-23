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Угорщина відмовилася від проведення Євробаскету-2025

Сьогодні 11:55 119 0
42-й чемпіонат Європи пройде у вересні 2025 року в чотирьох країнах
Угорщина відмовилася від проведення Євробаскету-2025
#Євробаскет-2025

Джерело - ФБУ.

Федерація баскетболу Угорщини офіційно підтвердила своє рішення зняти свою кандидатуру на проведення чоловічого чемпіонату Європи у 2025 році.

Про це повідомила ФІБА у листі на адресу ФБУ.

У боротьбі за право проведення Євробаскету-2025 залишились Україна разом із Кіпром, Фінляндією, Латвією та Росією

При цьому, Україна, Латвія та Росія окрім групового раунду також претендують і на проведення вирішальної стадії чемпіонату Європи. Кіпр та Фінляндія подали заявку лише на проведення групового раунду.

42-й чемпіонат Європи пройде в вересні 2025 року в чотирьох країнах - за системою, яку вперше та вдало було запроваджено ФІБА в 2015 році. Як і раніше, одна з чотирьох країн-господарок прийматиме і фінальну стадію - плей-оф та медальні матчі Євробаскета.

Правління ФІБА Європа визначить господарів чемпіонату Європи-2025 на своєму весняному засіданні 29 березня 2022 р.

Раніше Федерація баскетболу України визначила два міста, які претендуватимуть на проведення матчів Євробаскета-2025 - це Київ та Львів. У січні представники ФІБА Європа оцінили готовність міст та інфраструктуру кандидатів від України.

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