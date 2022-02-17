Київ-Баскет дозаявив тренера на матч Суперліги

У клубі недостатньо гравців

У звʼязку з недостатньою кількістю гравців у складі Київ-Баскета, тренерський штаб прийняв рішення заявити за команду 27-річного асистента головного тренера Олексія Рубана.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Тренер може зіграти за команду 18 лютого проти Запоріжжя.

Олексій в якості гравця встиг пограти виключно за столичні клуби. Зокрема, він захищав кольори других команд БК Києва, Будівельника, а також виступав за Авангард.

Після цього Рубан переїхав на 6 років до Китаю, де займався тренерською діяльністю та набував відповідну кваліфікацію. Нещодавно повернувшись до України, Олексій увійшов до тренерського штабу Айнарса Багатскіса.

Окрім Рубана, свій шанс зіграти в Суперлізі отримають гравці другої команди – Максим Гуля та Денис Білобородський.

Нагадаємо, п'ять легіонерів Київ-Баскет залишили Україну.