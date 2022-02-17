Київ-Баскет дозаявив тренера на матч Суперліги

Джерело - kyiv-basket.com.ua.
У звʼязку з недостатньою кількістю гравців у складі Київ-Баскета, тренерський штаб прийняв рішення заявити за команду 27-річного асистента головного тренера Олексія Рубана.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Тренер може зіграти за команду 18 лютого проти Запоріжжя.
Олексій в якості гравця встиг пограти виключно за столичні клуби. Зокрема, він захищав кольори других команд БК Києва, Будівельника, а також виступав за Авангард.
Після цього Рубан переїхав на 6 років до Китаю, де займався тренерською діяльністю та набував відповідну кваліфікацію. Нещодавно повернувшись до України, Олексій увійшов до тренерського штабу Айнарса Багатскіса.
Окрім Рубана, свій шанс зіграти в Суперлізі отримають гравці другої команди – Максим Гуля та Денис Білобородський.
Нагадаємо, п'ять легіонерів Київ-Баскет залишили Україну.