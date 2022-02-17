Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 17 лютого. LIVE
Сьогодні 09:34 3206
Неслунд завоювала золоту медаль у скікросі на Олімпіаді-2022
Сьогодні 09:45 268
Швейцарка Гізін виграла гірськолижну комбінацію
Сьогодні 08:46 188
Жіноча збірна Канади переграла США у фіналі олімпійського хокейного турніру
Сьогодні 08:25 284
Аблаєв: Абраменко влітку думав не продовжувати кар'єру
Сьогодні 07:18 289
Баварія вирвала нічию в Зальцбурга, Ліверпуль переграв Інтер. Результати 1/8 Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 1945
Блискучий стрибок Абраменка, що приніс Україні першу медаль Олімпіади-2022. ВІДЕО
Вчора 19:48 1287
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 19:45 38921
Українську лижницю спіймали на допінгу
Вчора 17:35 33562 16
Ястремська сенсаційно перемогла Крейчикову на турнірі у Дубаї
Вчора 16:47 1017 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Торонто Михайлюка обіграло Міннесоту, Голден Стейт поступився Денверу. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:30 182 0
Результати матчів НБА
Торонто Михайлюка обіграло Міннесоту, Голден Стейт поступився Денверу. Результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Українці Святослав Михайлюк та Олексій Лень матчі своїх команд проведи на лаві запасних.

НБА - Регулярний чемпіонат

17 лютого

Орландо - Атланта 109:130 (25:37, 28:35, 29:32, 27:26)

Бостон – Детройт 111:112 (25:23, 27:25, 31:36, 28:28)

Індіана – Вашингтон 113:108 (25:25, 31:26, 28:25, 29:32)

Нью-Йорк – Бруклін 106:111 (38:18, 27:26, 22:29, 19:38)

Мемфіс – Портленд 119:123 (32:36, 25:32, 33:26, 29:29)

Чикаго – Сакраменто 125:118 (33:30, 32:29, 25:29, 35:30)

Міннесота – Торонто 91:103 (23:30, 28:19, 23:23, 17:31)

Оклахома-Сіті – Сан-Антоніо 106:114 (29:34, 29:39, 23:16, 25:25)

Фінікс – Х'юстон 124:121 (27:32, 32:35, 30:28, 35:26)

Голден Стейт – Денвер 116:117 (33:25, 30:29, 23:24, 30:39)

Лейкерс – Юта 106:101 (27:27, 19:26, 25:26, 35:22)

Коментарі ()
Популярне зараз
Українську лижницю спіймали на допінгу Українську лижницю спіймали на допінгу 33562 16
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 38921
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 17398
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 61935
Абраменко став срібним призером Олімпіади-2022 Абраменко став срібним призером Олімпіади-2022 13411 3
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 126163
Рекомендуємо
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 40934
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 216483 4
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 8486 3
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 235331
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 38064
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 10003