Торонто Михайлюка обіграло Міннесоту, Голден Стейт поступився Денверу. Результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Українці Святослав Михайлюк та Олексій Лень матчі своїх команд проведи на лаві запасних.

НБА - Регулярний чемпіонат

17 лютого

Орландо - Атланта 109:130 (25:37, 28:35, 29:32, 27:26)

Бостон – Детройт 111:112 (25:23, 27:25, 31:36, 28:28)

Індіана – Вашингтон 113:108 (25:25, 31:26, 28:25, 29:32)

Нью-Йорк – Бруклін 106:111 (38:18, 27:26, 22:29, 19:38)

Мемфіс – Портленд 119:123 (32:36, 25:32, 33:26, 29:29)

Чикаго – Сакраменто 125:118 (33:30, 32:29, 25:29, 35:30)

Міннесота – Торонто 91:103 (23:30, 28:19, 23:23, 17:31)

Оклахома-Сіті – Сан-Антоніо 106:114 (29:34, 29:39, 23:16, 25:25)

Фінікс – Х'юстон 124:121 (27:32, 32:35, 30:28, 35:26)

Голден Стейт – Денвер 116:117 (33:25, 30:29, 23:24, 30:39)

Лейкерс – Юта 106:101 (27:27, 19:26, 25:26, 35:22)