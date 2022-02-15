Бруклін обіграв Сакраменто, Кліпперс переграв Голден Стейт. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
15 лютого
Вашингтон – Детройт 103:94 (24:22, 26:28, 37:28, 16:16)
Бруклін – Сакраменто 109:85 (35:24, 20:24, 25:18, 29:19)
Нью-Йорк – Оклахома 123:127 OT (31:29, 31:32, 32:30, 18:21, 11:15)
Чикаго – Сан-Антоніо 120:109 (29:27, 30:30, 24:32, 37:20)
Мілвокі – Портленд 107:122 (30:31, 24:40, 24:23, 29:28)
Новий Орлеан – Торонто 120:90 (29:17, 31:27, 34:25, 26:21)
Денвер – Орландо 121:111 (29:14, 24:26, 32:30, 36:41)
Юта – Г'юстон 135:101 (36:24, 42:29, 22:25, 35:23)
Кліпперс – Голден Стейт 119:104 (34:37, 27:22, 33:19, 25:26)