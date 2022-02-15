Торонто з Михайлюком поступилось Новому Орлеану

Джерело - Чемпіон.
Торонто поступилося Новому Орлеану у регулярному чемпіонаті НБА.
Український захисник Торонто Святослав Михайлюк відіграв 4:39 хвилин, не набравши за цей час очок (0/2 триочкових) і зробив два підбирання при 1 фолі.
За 43 матчі в сезоні Святослав Михайлюк набирає 5,3 очок та робить 2,1 підбирання за гру. Реалізація триочкових – 30,4%.
Наступний матч Торонто проведе в ніч на 17 лютого проти Міннесоти.
НБА - Регулярний чемпіонат
15 лютого
Новий Орлеан – Торонто 120:90 (29:17, 31:27, 34:25, 26:21)