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Торонто з Михайлюком поступилось Новому Орлеану

Сьогодні 09:10 142 0
Святослав Михайлюк зіграв проти Нового Орлеана
Торонто з Михайлюком поступилось Новому Орлеану
Фото - gettyimages
#Торонто, #Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Торонто поступилося Новому Орлеану у регулярному чемпіонаті НБА.

Український захисник Торонто Святослав Михайлюк відіграв 4:39 хвилин, не набравши за цей час очок (0/2 триочкових) і зробив два підбирання при 1 фолі.

За 43 матчі в сезоні Святослав Михайлюк набирає 5,3 очок та робить 2,1 підбирання за гру. Реалізація триочкових – 30,4%.

Наступний матч Торонто проведе в ніч на 17 лютого проти Міннесоти.

НБА - Регулярний чемпіонат

15 лютого

Новий Орлеан – Торонто 120:90 (29:17, 31:27, 34:25, 26:21)

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