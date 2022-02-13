Леброн обійшов Каріма Абдул-Джаббара

Джерело - Чемпіон.

Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс став рекордсменом НБА за кількістю очок, набраних у рамках регулярного чемпіонату та плей-оф.

За цим показником Леброн обійшов легендарного Каріма Абдул-Джаббара.

У матчі регулярного чемпіонату НБА з клубом Голден Стейт (115:117) Джеймс довів кількість набраних очок до позначки в 44 152. На рахунку члена Залу слави Абдул-Джаббара їх 44 149.

Джеймс, Абдул-Джаббар і Карл Мелоун - єдині гравці в історії ліги, які набрали понад 40 000 очок у регулярних чемпіонатах та плей-оф.

37-річний Леброн є лідером за результативністю в іграх плей-оф (7 631 очко у 266 матчах), але залишається третім у списку за набраними очками у регулярних чемпіонатах.