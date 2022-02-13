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Голден Стейт переміг Лейкерс, Бруклін поступився Маямі. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:42 60 0
Результати матчів НБА
Голден Стейт переміг Лейкерс, Бруклін поступився Маямі. Результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат

13 лютого

Портленд - Нью-Йорк 112:103 (20:23, 28:30, 29:39, 35:11)

Шарлотт – Мемфіс 118:125 (15:36, 28:38, 32:25, 43:26)

Вашингтон – Сакраменто 110:123 (29:24, 36:35, 23:33, 22:31)

Новий Орлеан – Сан-Антоніо 114:124 (33:37, 20:22, 29:39, 32:26)

Філадельфія - Клівленд 103:93 (36:23, 22:28, 22:20, 23:22)

Торонто – Денвер 109:110 (25:31, 32:25, 29:27, 23:27)

Чикаго – Оклахома-Сіті 106:101 (22:29, 28:25, 31:26, 25:21)

Маямі – Бруклін 115:111 (26:26, 38:32, 27:18, 24:35)

Даллас – Кліпперс 97:99 (26:23, 22:26, 19:21, 30:29)

Голден Стейт - Лейкерс 117:115 (32:26, 33:36, 30:32, 22:21)

Фінікс – Орландо 132:105 (36:26, 31:27, 33:25, 32:27)

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