Голден Стейт переміг Лейкерс, Бруклін поступився Маямі. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
13 лютого
Портленд - Нью-Йорк 112:103 (20:23, 28:30, 29:39, 35:11)
Шарлотт – Мемфіс 118:125 (15:36, 28:38, 32:25, 43:26)
Вашингтон – Сакраменто 110:123 (29:24, 36:35, 23:33, 22:31)
Новий Орлеан – Сан-Антоніо 114:124 (33:37, 20:22, 29:39, 32:26)
Філадельфія - Клівленд 103:93 (36:23, 22:28, 22:20, 23:22)
Торонто – Денвер 109:110 (25:31, 32:25, 29:27, 23:27)
Чикаго – Оклахома-Сіті 106:101 (22:29, 28:25, 31:26, 25:21)
Маямі – Бруклін 115:111 (26:26, 38:32, 27:18, 24:35)
Даллас – Кліпперс 97:99 (26:23, 22:26, 19:21, 30:29)
Голден Стейт - Лейкерс 117:115 (32:26, 33:36, 30:32, 22:21)
Фінікс – Орландо 132:105 (36:26, 31:27, 33:25, 32:27)