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Торонто з Михайлюком здолав Г'юстон, Голден Стейт поступився Нью-Йорку. Результати матчів НБА

Сьогодні 10:15 174 0
У НБА відбулися матчі регулярного чемпіонату
Торонто з Михайлюком здолав Г'юстон, Голден Стейт поступився Нью-Йорку. Результати матчів НБА
#NBA, #Бруклін, #Вашингтон, #Даллас, #Детройт, #Кліпперс, #Майамі, #Мемфіс, #Мілвокі, #Нью Орлеан, #Торонто, #Фінікс, #Г’юстон, #Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Торонто здобув перемогу над Г'юстоном. Українець Святослав Михайлюк провів на паркеті одну хвилину і не відзначився результативними діями.

НБА - Регулярний чемпіонат

10 лютого

Детройт – Мемфіс 107:132 (19:41, 31:24, 30:30, 27:37)

Вашингтон – Бруклін 113:112 (24:27, 31:32, 31:19, 27:34)

Нью Орлеан – Маямі 97:112 (24:27, 31:29, 18:27, 24:29)

Г'юстон – Торонто 120:139 (41:37, 23:36, 28:31, 28:35)

Даллас – Кліпперс 112:105 (36:28, 23:22, 30:31, 23:24)

Голден Стейт – Нью-Йорк 114:116 (28:33, 34:24, 20:31, 32:28)

Фінікс – Мілвокі 131:107 (31:34, 33:22, 33:21, 34:30)

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