Торонто з Михайлюком здолав Г'юстон, Голден Стейт поступився Нью-Йорку. Результати матчів НБА

У НБА відбулися матчі регулярного чемпіонату

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Торонто здобув перемогу над Г'юстоном. Українець Святослав Михайлюк провів на паркеті одну хвилину і не відзначився результативними діями.

НБА - Регулярний чемпіонат

10 лютого

Детройт – Мемфіс 107:132 (19:41, 31:24, 30:30, 27:37)

Вашингтон – Бруклін 113:112 (24:27, 31:32, 31:19, 27:34)

Нью Орлеан – Маямі 97:112 (24:27, 31:29, 18:27, 24:29)

Г'юстон – Торонто 120:139 (41:37, 23:36, 28:31, 28:35)

Даллас – Кліпперс 112:105 (36:28, 23:22, 30:31, 23:24)

Голден Стейт – Нью-Йорк 114:116 (28:33, 34:24, 20:31, 32:28)

Фінікс – Мілвокі 131:107 (31:34, 33:22, 33:21, 34:30)