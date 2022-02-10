Відбулися матчі НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Торонто здобуло перемогу над Оклахомою-Сіті. Українець Святослав Михайлюк провів на паркеті 2 хвилини. За цей час він заробив одне очко та зробив одне перехоплення.

НБА - Регулярний чемпіонат

10 лютого

Клівленд – Сан-Антоніо 105:92 (29:30, 28:18, 27:25, 21:19)

Шарлотт – Чикаго 109:121 (29:28, 16:30, 31:31, 33:32)

Оклахома-Сіті – Торонто 98:117 (22:34, 29:25, 21:28, 26:30)

Сакраменто – Міннесота 132:119 (29:37, 42:27, 28:37, 33:18)

Юта – Голден Стейт 111:85 (30:31, 25:18, 24:16, 32:20)

Портленд – Лейкерс 107:105 (18:18, 29:36, 29:24, 31:27)