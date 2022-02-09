Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 9 лютого. LIVE
Сьогодні 09:56 2437
Збірна України - восьма в рейтингу УЄФА
Сьогодні 10:46 74
У російських фігуристів на Олімпіаді можуть відібрати золоті медалі через допінг
Сьогодні 08:33 2561
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 9 лютого
Сьогодні 08:00 1817
Норвежець Рууд виграв золоту олімпійську медаль у біг-ейрі
Сьогодні 06:48 301
Шепіленко не фінішувала у слаломі на Олімпіаді-2022
Сьогодні 06:18 425
Чергове золото геніальної чешки та очікуваний тріумф Фійона-Має: підсумки Олімпіади за 8 лютого
Вчора 16:57 1757
Гайзенбергер виграла п'яту олімпійську золоту медаль у кар'єрі
Вчора 16:32 1468
Пекін-2022. Розклад і результати Олімпіади на 8 лютого
Вчора 16:23 5079
Збірна Італії виграла олімпійський турнір з керлінгу у міксті
Вчора 15:48 354
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Сакраменто Леня поступилося Міннесоті, Мілвокі здолали Лейкерс. Результати матчів НБА

Сьогодні 10:16 119 0
Сакраменто Леня поступилося Міннесоті, Мілвокі здолали Лейкерс. Результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Сакраменто програло Міннесоті. Українець Олексій Лень провів на паркеті майже 19 хвилин. За цей час він заробив 4 очка і 1 результативну передачу. А також виконав 3 підбора та 1 перехват.

НБА - Регулярний чемпіонат

09 лютого

Сакраменто - Міннесота 114:134 (35:35, 32:38, 23:29, 24:32)

Лейкерс – Мілвокі 116:131 (24:38, 32:40, 29:31, 31:22)

Портленд – Орландо 95:113 (28:32, 19:30, 32:21, 16:30)

Денвер – Нью-Йорк 132:115 (40:36, 43:24, 28:34, 21:21)

Даллас – Детройт 116:86 (36:26, 29:25, 33:20, 18:15)

Мемфіс – Кліпперс 135:109 (38:27, 32:28, 34:19, 31:35)

Новий Орлеан – Г'юстон 110:97 (35:30, 29:23, 22:23, 24:21)

Атланта – Індіана 133:112 (40:22, 36:28, 30:25, 27:37)

Бруклін – Бостон 91:126 (16:35, 27:34, 28:28, 20:29)

Філадельфія – Фінікс 109:114 (25:29, 34:26, 25:28, 25:31)

Коментарі ()
Популярне зараз
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 27741
Дебют дня. Верді зробив дубль зі штрафних у дев'ятку в матчі проти Спеції Коваленка. ВІДЕО Дебют дня. Верді зробив дубль зі штрафних у дев'ятку в матчі проти Спеції Коваленка. ВІДЕО 32317
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 9623 2
Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - результати матчів Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - результати матчів 6226
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 45202
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 30872
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 10880
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 52450
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 4486
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 75960
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 22463
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 3640 4