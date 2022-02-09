Сакраменто Леня поступилося Міннесоті, Мілвокі здолали Лейкерс. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Сакраменто програло Міннесоті. Українець Олексій Лень провів на паркеті майже 19 хвилин. За цей час він заробив 4 очка і 1 результативну передачу. А також виконав 3 підбора та 1 перехват.

НБА - Регулярний чемпіонат

09 лютого

Сакраменто - Міннесота 114:134 (35:35, 32:38, 23:29, 24:32)

Лейкерс – Мілвокі 116:131 (24:38, 32:40, 29:31, 31:22)

Портленд – Орландо 95:113 (28:32, 19:30, 32:21, 16:30)

Денвер – Нью-Йорк 132:115 (40:36, 43:24, 28:34, 21:21)

Даллас – Детройт 116:86 (36:26, 29:25, 33:20, 18:15)

Мемфіс – Кліпперс 135:109 (38:27, 32:28, 34:19, 31:35)

Новий Орлеан – Г'юстон 110:97 (35:30, 29:23, 22:23, 24:21)

Атланта – Індіана 133:112 (40:22, 36:28, 30:25, 27:37)

Бруклін – Бостон 91:126 (16:35, 27:34, 28:28, 20:29)

Філадельфія – Фінікс 109:114 (25:29, 34:26, 25:28, 25:31)