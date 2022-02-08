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Збірна України оголосила склад на матчі з Іспанією

Сьогодні 17:41 242 0
Збірна України оголосила склад на матчі з Іспанією
Збірна України оголосила склад на матчі з Іспанією
#Збірна України з баскетболу, #ФБУ

Джерело - ukrbasket.net.

Чоловіча національна збірна України в лютому зіграє два матчі проти чинних чемпіонів світу — команді Іспанії.

Про це повідомляє ФБУ.

Спочатку наша збірна зіграє проти Іспанії на виїзді — 24 лютого в місті Кордова, після чого 27 лютого о 16:00 прийматиме іспанців в київському Палаці спорту. 

Тренерський штаб збірної України визначився із розширеним складом команди на поєдинки проти іспанців:

Захисники: Лукашов, Зотов, Сидоров, Санон, Рендл

Форварди: Липовий, Близнюк, Ткаченко, Ковальов, Бобров, Павлов

Центрові: Петров, Герун, Скапінцев, Пустовий

Нагадаємо, ФІБА змінила формат Єврокубка.

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