Збірна України оголосила склад на матчі з Іспанією

Джерело - ukrbasket.net.
Чоловіча національна збірна України в лютому зіграє два матчі проти чинних чемпіонів світу — команді Іспанії.
Про це повідомляє ФБУ.
Спочатку наша збірна зіграє проти Іспанії на виїзді — 24 лютого в місті Кордова, після чого 27 лютого о 16:00 прийматиме іспанців в київському Палаці спорту.
Тренерський штаб збірної України визначився із розширеним складом команди на поєдинки проти іспанців:
Захисники: Лукашов, Зотов, Сидоров, Санон, Рендл
Форварди: Липовий, Близнюк, Ткаченко, Ковальов, Бобров, Павлов
Центрові: Петров, Герун, Скапінцев, Пустовий
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