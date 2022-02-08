Відбулися матчі НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Торонто здобув перемогу над Шарлоттом. Українець Святослав Михайлюк провів на майданчику трохи більше однієї хвилини, однак результативними діями не відзначився.

НБА - Регулярний чемпіонат

08 лютого

Шарлотт - Торонто 101:116 (21:35, 20:21, 34:24, 26:36)

Юта - Нью-Йорк 113:104 (28:28, 31:29, 23:29, 31:18)

Оклахома-Сіті - Голден Стейт 98:110 (23:20, 23:36, 26:29, 26:25)

Чикаго – Фінікс 124:127 (29:36, 20:31, 34:35, 41:25)

Вашингтон - Маямі 100:121 (24:39, 29:21, 17:31, 30:30)