Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
Торонто здобув перемогу над Шарлоттом. Українець Святослав Михайлюк провів на майданчику трохи більше однієї хвилини, однак результативними діями не відзначився.
НБА - Регулярний чемпіонат
08 лютого
Шарлотт - Торонто 101:116 (21:35, 20:21, 34:24, 26:36)
Юта - Нью-Йорк 113:104 (28:28, 31:29, 23:29, 31:18)
Оклахома-Сіті - Голден Стейт 98:110 (23:20, 23:36, 26:29, 26:25)
Чикаго – Фінікс 124:127 (29:36, 20:31, 34:35, 41:25)
Вашингтон - Маямі 100:121 (24:39, 29:21, 17:31, 30:30)