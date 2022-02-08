Харківські Соколи здолали Запоріжжя в Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Харківські Соколи перемогли Запоріжжя в межах регулярного чемпіонату Суперліги.
Поєдинок завершився з рахунком 79:74.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
07 лютого
Харківські Соколи – Запоріжжя 79:74 (26:15, 18:22, 11:16, 24:11)
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Джерело - Чемпіон.
Харківські Соколи перемогли Запоріжжя в межах регулярного чемпіонату Суперліги.
Поєдинок завершився з рахунком 79:74.
Харківські Соколи – Запоріжжя 79:74 (26:15, 18:22, 11:16, 24:11)