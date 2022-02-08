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Харківські Соколи здолали Запоріжжя в Суперлізі

Сьогодні 08:58 106 0
Поєдинок завершився з рахунком 79:74
Харківські Соколи здолали Запоріжжя в Суперлізі
#БК Запоріжжя, #Суперліга, #Харківські Соколи

Джерело - Чемпіон.

Харківські Соколи перемогли Запоріжжя в межах регулярного чемпіонату Суперліги.

Поєдинок завершився з рахунком 79:74.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
07 лютого

Харківські Соколи – Запоріжжя 79:74 (26:15, 18:22, 11:16, 24:11)

Раніше Будівельник упевнено переміг Одесу.

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