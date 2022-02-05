Кривбас переграв Тернопіль у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Кривбас здобув перемогу над Тернополем у рамках регулярного чемпіонату Суперліги.
Поєдинок завершився з рахунком 65:58.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
05 лютого
Кривбас - Тернопіль 65:58 (10:24, 16:10, 19:9, 20:15)
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Джерело - Чемпіон.
Кривбас здобув перемогу над Тернополем у рамках регулярного чемпіонату Суперліги.
Поєдинок завершився з рахунком 65:58.
Кривбас - Тернопіль 65:58 (10:24, 16:10, 19:9, 20:15)