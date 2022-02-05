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Кривбас переграв Тернопіль у Суперлізі

Сьогодні 17:42 103 0
Поєдинок завершився з рахунком 65:58
Кривбас переграв Тернопіль у Суперлізі
#БК Тернопіль, #Суперліга, #БК Кривбас

Джерело - Чемпіон.

Кривбас здобув перемогу над Тернополем у рамках регулярного чемпіонату Суперліги.

Поєдинок завершився з рахунком 65:58.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
05 лютого

Кривбас - Тернопіль 65:58 (10:24, 16:10, 19:9, 20:15)

Раніше Будівельник упевнено переміг Одесу.

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