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Юта обіграла Бруклін, Торонто переграло Атланту. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:44 123 0
Результати матчів НБА
Юта обіграла Бруклін, Торонто переграло Атланту. Результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат

05 лютого

Детройт - Бостон 93:102 (16:28, 15:18, 25:32, 37:24)

Шарлотт – Клівленд 101:102 (31:22, 15:30, 19:24, 36:26)

Індіана – Чикаго 115:122 (33:40, 29:25, 28:28, 25:29)

Торонто – Атланта 125:114 (39:28, 21:31, 36:27, 29:28)

Сан-Антоніо – Г'юстон 131:106 (33:25, 24:29, 40:23, 34:29)

Денвер – Новий Орлеан 105:113 (29:27, 23:24, 30:31, 23:31)

Юта – Бруклін 125:102 (33:24, 35:23, 37:26, 20:29)

Портленд – Оклахома-Сіті 93:96 (19:21, 31:25, 26:29, 17:21)

Даллас - Філадельфія 107:98 (24:33, 29:30, 32:15, 22:20)

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