Юта обіграла Бруклін, Торонто переграло Атланту. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
05 лютого
Детройт - Бостон 93:102 (16:28, 15:18, 25:32, 37:24)
Шарлотт – Клівленд 101:102 (31:22, 15:30, 19:24, 36:26)
Індіана – Чикаго 115:122 (33:40, 29:25, 28:28, 25:29)
Торонто – Атланта 125:114 (39:28, 21:31, 36:27, 29:28)
Сан-Антоніо – Г'юстон 131:106 (33:25, 24:29, 40:23, 34:29)
Денвер – Новий Орлеан 105:113 (29:27, 23:24, 30:31, 23:31)
Юта – Бруклін 125:102 (33:24, 35:23, 37:26, 20:29)
Портленд – Оклахома-Сіті 93:96 (19:21, 31:25, 26:29, 17:21)
Даллас - Філадельфія 107:98 (24:33, 29:30, 32:15, 22:20)