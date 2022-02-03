Визначилися стартові п’ятірки Матчу Зірок Суперліги

Джерело - fbu.ua.
Завершилось голосування фанів за стартові п’ятірки Матчу Зірок Суперліги, який відбудеться 19 лютого в київському Палаці спорту.
Про це повідомляє ФБУ.
Саме вболівальники протягом двох тижнів визначали склади, які починатимуть зіркове протистояння Україна — Легіон на All Star.
ЗІРКИ УКРАЇНИ
Задня лінія
Ілля Сидоров (Прометей) — 2749 голосів
Іссуф Санон (Дніпро) — 2139 голосів
Передня лінія
Олександр Липовий (Прометей) — 2031 голосів
В’ячеслав Кравцов (Дніпро) — 1904 голоси
В’ячеслав Петров (Прометей) — 1847 голосів
ЗІРКИ ЛЕГІОНУ
Задня лінія
Діанжело Харрісон (Прометей) — 2309 голосів
Ді Джей Купер (Дніпро) — 1931 голос
Передня лінія
Ді Джей Стефенс (Прометей) — 3529 голосів
Ді Джей Кеннеді (Прометей) — 3398 голосів
Дрю Гордон (Будівельник) — 1999 голосів