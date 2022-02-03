Визначилися стартові п’ятірки Матчу Зірок Суперліги

Матч відбудеться 19 лютого

Завершилось голосування фанів за стартові п’ятірки Матчу Зірок Суперліги, який відбудеться 19 лютого в київському Палаці спорту.

Про це повідомляє ФБУ.

Саме вболівальники протягом двох тижнів визначали склади, які починатимуть зіркове протистояння Україна — Легіон на All Star.

ЗІРКИ УКРАЇНИ

Задня лінія

Ілля Сидоров (Прометей) — 2749 голосів

Іссуф Санон (Дніпро) — 2139 голосів

Передня лінія

Олександр Липовий (Прометей) — 2031 голосів

В’ячеслав Кравцов (Дніпро) — 1904 голоси

В’ячеслав Петров (Прометей) — 1847 голосів

ЗІРКИ ЛЕГІОНУ

Задня лінія

Діанжело Харрісон (Прометей) — 2309 голосів

Ді Джей Купер (Дніпро) — 1931 голос

Передня лінія

Ді Джей Стефенс (Прометей) — 3529 голосів

Ді Джей Кеннеді (Прометей) — 3398 голосів

Дрю Гордон (Будівельник) — 1999 голосів