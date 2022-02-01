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Бостон розібрався з Маямі, Торонто Михайлюка поступилося Атланті. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:12 181 0
Результати матчів НБА
Бостон розібрався з Маямі, Торонто Михайлюка поступилося Атланті. Результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Святослав Михайлюк та Олексій Лень пропусти матчі своїх команд.

НБА - Регулярний чемпіонат

01 лютого

Філадельфія – Мемфіс 122:119 OT (39:30, 24:28, 21:22, 27:31, 11:8)

Індіана – Кліпперс 122:116 (30:27, 30:28, 24:30, 38:31)

Клівленд – Новий Орлеан 93:90 (17:19, 21:20, 22:27, 33:24)

Атланта – Торонто 100:106 (24:25, 33:23, 15:32, 28:26)

Нью-Йорк – Сакраменто 116:96 (31:23, 23:18, 30:25, 32:30)

Бостон – Маямі 122:92 (27:14, 27:31, 40:25, 28:22)

Оклахома-Сіті - Портленд 98:81 (19:31, 20:16, 26:14, 33:20)

Г'юстон – Голден Стейт 108:122 (25:23, 27:38, 26:26, 30:35)

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