Бостон розібрався з Маямі, Торонто Михайлюка поступилося Атланті. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
Святослав Михайлюк та Олексій Лень пропусти матчі своїх команд.
НБА - Регулярний чемпіонат
01 лютого
Філадельфія – Мемфіс 122:119 OT (39:30, 24:28, 21:22, 27:31, 11:8)
Індіана – Кліпперс 122:116 (30:27, 30:28, 24:30, 38:31)
Клівленд – Новий Орлеан 93:90 (17:19, 21:20, 22:27, 33:24)
Атланта – Торонто 100:106 (24:25, 33:23, 15:32, 28:26)
Нью-Йорк – Сакраменто 116:96 (31:23, 23:18, 30:25, 32:30)
Бостон – Маямі 122:92 (27:14, 27:31, 40:25, 28:22)
Оклахома-Сіті - Портленд 98:81 (19:31, 20:16, 26:14, 33:20)
Г'юстон – Голден Стейт 108:122 (25:23, 27:38, 26:26, 30:35)