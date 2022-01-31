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Прямі трансляції

Фінікс переграв Сан-Антоніо, Лейкерс поступилися Атланті. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:42 125 0
Результати матчів НБА
Фінікс переграв Сан-Антоніо, Лейкерс поступилися Атланті. Результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
31 січня

Шарлотт - Кліпперс 90:115 (25:24, 22:27, 29:33, 14:31)

Атланта – Лейкерс 129:121 (34:33, 28:38, 29:30, 38:20)

Чикаго – Портленд 130:116 (29:35, 44:30, 31:27, 26:24)

Детройт – Клівленд 115:105 (24:29, 25:26, 35:33, 31:17)

Орландо – Даллас 110:108 (23:34, 41:25, 27:29, 19:20)

Мілвокі – Денвер 100:136 (30:33, 27:32, 24:38, 19:33)

Фінікс – Сан-Антоніо 115:110 (23:31, 27:24, 29:36, 36:19)

Міннесота – Юта 126:106 (26:20, 26:28, 40:27, 34:31)

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