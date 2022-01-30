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Сакраменто Леня поступилося Філадельфії, Торонто Михайлюка в овертаймі дотиснув Маямі. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:47 159 0
Сакраменто Леня поступилося Філадельфії, Торонто Михайлюка в овертаймі дотиснув Маямі. Результати матчів НБА
#NBA, #Михайлюк, #Олексій Лень, #Сакраменто, #Торонто

Джерело - Чемпіон.

Відбулося 6 матчів у рамках регулярного чемпіонату НБА.

Сакраменто Олексія Леня поступилося Філадельфії.

Торонто Святослава Михайлюка в овертаймі дотиснув Маямі.

НБА - Регулярний чемпіонат
30 січня

Новий Орлеан - Бостон 97:107 (15:27, 19:25, 36:26, 27:29)

Даллас - Індіана 132:105 (34:23, 38:37, 32:20, 28:25)

Філадельфія - Сакраменто 103:101 (27:31, 23:30, 31:22, 22:18)

Мемфіс - Вашингтон 115:95 (30:15, 33:26, 24:31, 28:23)

Маямі - Торонто 120:124 OT (27:28, 26:31, 22:26, 25:15, 5:5, 9:9, 6:10)

Голден Стейт - Бруклін 110:106 (31:20, 23:27, 24:29, 32:30)

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