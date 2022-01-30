Джерело - Чемпіон.
Відбулося 6 матчів у рамках регулярного чемпіонату НБА.
Сакраменто Олексія Леня поступилося Філадельфії.
Торонто Святослава Михайлюка в овертаймі дотиснув Маямі.
НБА - Регулярний чемпіонат
30 січня
Новий Орлеан - Бостон 97:107 (15:27, 19:25, 36:26, 27:29)
Даллас - Індіана 132:105 (34:23, 38:37, 32:20, 28:25)
Філадельфія - Сакраменто 103:101 (27:31, 23:30, 31:22, 22:18)
Мемфіс - Вашингтон 115:95 (30:15, 33:26, 24:31, 28:23)
Маямі - Торонто 120:124 OT (27:28, 26:31, 22:26, 25:15, 5:5, 9:9, 6:10)
Голден Стейт - Бруклін 110:106 (31:20, 23:27, 24:29, 32:30)