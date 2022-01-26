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Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
26 січня
Вашингтон – Кліпперс 115:116 (32:23, 34:13, 27:40, 22:40)
Детройт – Денвер 105:110 (32:34, 27:35, 26:28, 20:13)
Торонто – Шарлотт 125:113 (39:27, 37:34, 29:25, 20:27)
Філадельфія – Нью Орлеан 117:107 (20:24, 30:34, 36:28, 31:21)
Бостон – Сакраменто 128:75 (38:13, 25:17, 34:25, 31:20)
Бруклін – Лейкерс 96:106 (25:33, 28:29, 25:30, 18:14)
Г'юстон – Сан-Антоніо 104:134 (23:34, 28:32, 23:39, 30:29)
Голден Стейт – Даллас 130:92 (29:20, 34:31, 34:27, 33:14)
Портленд – Міннесота 107:109 (29:26, 34:29, 19:29, 25:25)