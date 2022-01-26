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Торонто з Михайлюком переміг Шарлотт, Сакраменто Леня поступився Бостону. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:29 180 0
Відбулися матчі НБА
Торонто з Михайлюком переміг Шарлотт, Сакраменто Леня поступився Бостону. Результати матчів НБА
#NBA, #Бостон, #Бруклін, #Вашингтон, #Голден Стейт, #Даллас, #Денвер, #Детройт, #Кліпперс, #Лейкерс, #Михайлюк, #Міннесота, #Нью Орлеан, #Олексій Лень, #Портленд, #Сакраменто, #Сан-Антоніо, #Торонто, #Філадельфія, #Шарлотт, #Г’юстон

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
26 січня

Вашингтон – Кліпперс 115:116 (32:23, 34:13, 27:40, 22:40)

Детройт – Денвер 105:110 (32:34, 27:35, 26:28, 20:13)

Торонто – Шарлотт 125:113 (39:27, 37:34, 29:25, 20:27)

Філадельфія – Нью Орлеан 117:107 (20:24, 30:34, 36:28, 31:21)

Бостон – Сакраменто 128:75 (38:13, 25:17, 34:25, 31:20)

Бруклін – Лейкерс 96:106 (25:33, 28:29, 25:30, 18:14)

Г'юстон – Сан-Антоніо 104:134 (23:34, 28:32, 23:39, 30:29)

Голден Стейт – Даллас 130:92 (29:20, 34:31, 34:27, 33:14)

Портленд – Міннесота 107:109 (29:26, 34:29, 19:29, 25:25)

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