Прометей переміг Хапоель у раунді плей-ін Ліги чемпіонів ФІБА

Прометей докиснув Хапоель в овертаймі

Джерело - Чемпіон.

БК Прометей переграв Хапоель у другому матчі раунду плей-ін Ліги чемпіонів ФІБА.

Матч завершився в овертаймі з рахунком 82:79 на користь українського клубу.

Таким чином Прометей зберіг шанси на вихід у наступний раунд єврокубка. Вирішальний матч серії плей-ін, яка грається до двох перемог, команди зіграють вже післязавтра, 27 січня в Єрусалимі.

Ліга чемпіонів з баскетболу

Кваліфікація - етап переможців

Фінал, Другий матч

25 січня

Прометей - Хапоель ОТ 82:79 (20:20, 16:16, 17:24, 22:15, ОТ - 7:4)

Прометей: Кеннеді 20 + 9 підбирань, Стефенс 13 + 5 підбирань, Білан 13 + 7 підбирань + 3 передачі, Харрісон 10 Сидоров 4 — старт, Доу 9, Петров 6, Липовий 5, Лукашов 2, Мішула 0