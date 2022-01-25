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Прометей переміг Хапоель у раунді плей-ін Ліги чемпіонів ФІБА

Сьогодні 21:29 118 0
Прометей докиснув Хапоель в овертаймі
Прометей переміг Хапоель у раунді плей-ін Ліги чемпіонів ФІБА
#Ліга чемпіонів, #Прометей, #Хапоель

Джерело - Чемпіон.

БК Прометей переграв Хапоель у другому матчі раунду плей-ін Ліги чемпіонів ФІБА.

Матч завершився в овертаймі з рахунком 82:79 на користь українського клубу.

Таким чином Прометей зберіг шанси на вихід у наступний раунд єврокубка. Вирішальний матч серії плей-ін, яка грається до двох перемог, команди зіграють вже післязавтра, 27 січня в Єрусалимі.

Ліга чемпіонів з баскетболу
Кваліфікація - етап переможців
Фінал, Другий матч
25 січня

Прометей - Хапоель ОТ 82:79 (20:20, 16:16, 17:24, 22:15, ОТ - 7:4)

Прометей: Кеннеді 20 + 9 підбирань, Стефенс 13 + 5 підбирань, Білан 13 + 7 підбирань + 3 передачі, Харрісон 10 Сидоров 4 — старт, Доу 9, Петров 6,  Липовий 5, Лукашов 2, Мішула 0

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