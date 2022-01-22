Миколаїв поступився Дніпру в Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Дніпро здобув перемогу над Миколаєвом у рамках регулярного чемпіонату Суперліги.
Поєдинок завершився з рахунком 68:76.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
22 січня
Миколаїв - Дніпро 68:76 (14:28, 20:17, 17:12, 17:19)
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Джерело - Чемпіон.
Дніпро здобув перемогу над Миколаєвом у рамках регулярного чемпіонату Суперліги.
Поєдинок завершився з рахунком 68:76.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
22 січня
Миколаїв - Дніпро 68:76 (14:28, 20:17, 17:12, 17:19)