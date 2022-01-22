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Миколаїв поступився Дніпру в Суперлізі

Сьогодні 20:39 61 0
Дніпряни здобули четверту перемогу поспіль
Миколаїв поступився Дніпру в Суперлізі
#БК Дніпро, #МБК Миколаїв, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Дніпро здобув перемогу над Миколаєвом у рамках регулярного чемпіонату Суперліги.

Поєдинок завершився з рахунком 68:76.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

22 січня

Миколаїв - Дніпро 68:76 (14:28, 20:17, 17:12, 17:19)

Раніше Кривбас здобув перемогу над Соколами.

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