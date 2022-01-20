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Миколаїв переграв Харківських Соколів у матчі Суперліги

Сьогодні 20:57 126 0
Миколаїв перервав тривалу серію поразок
Миколаїв переграв Харківських Соколів у матчі Суперліги
#МБК Миколаїв, #Харківські Соколи

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті української Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд Харківські Соколи поступилися Миколаєву.

До звітного матчу Миколаїв у чемпіонаті зазнав 11 поразки поспіль. Востаннє Миколаїв перемагав ще 12 листопада 2021 року - тоді миколаївці переграли Запоріжжя. І от нарешті миколаївські шанувальники дочекалися перемоги.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
20 січня

Миколаїв - Харківські Соколи 71:63 (23:15, 12:19, 14:15, 22:14)

Раніше Кривбас поступився Дніпру у матчі Суперліги.

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