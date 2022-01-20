Леброн встановив рекорд НБА

Джерело - Чемпіон.

Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс подолав позначку 10 тисяч підбирань за кар'єру.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

У матчі з Індіаною (104:111) Джеймс набрав 30 очок, 12 підбирань, 5 передач і 2 перехоплення.

Важливо: Леброн набрав 36 тис очок у НБА

37-річний баскетболіст став першим гравцем в історії НБА, який має на своєму рахунку 30 тисяч очок, 10 тисяч підбирань та 9 тисяч результативних передач.

Також Леброн п'ятий в історії з 30+ тисячами очок та 10+ тисячами підбирань після Каріма Абдул-Джаббара, Вілта Чемберлена, Карла Мелоуна та Дірка Новіцкі.