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Леброн набрав 10 тисяч підбирань в НБА

Сьогодні 12:45 86 0
Леброн встановив рекорд НБА
Леброн набрав 10 тисяч підбирань в НБА
Фото - gettyimages
#NBA, #Леброн Джеймс, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс подолав позначку 10 тисяч підбирань за кар'єру.

Про це повідомляє пресслужба НБА. 

У матчі з Індіаною (104:111) Джеймс набрав 30 очок, 12 підбирань, 5 передач і 2 перехоплення.

Важливо: Леброн набрав 36 тис очок у НБА

37-річний баскетболіст став першим гравцем в історії НБА, який має на своєму рахунку 30 тисяч очок, 10 тисяч підбирань та 9 тисяч результативних передач.

Також Леброн п'ятий в історії з 30+ тисячами очок та 10+ тисячами підбирань після Каріма Абдул-Джаббара, Вілта Чемберлена, Карла Мелоуна та Дірка Новіцкі.

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Публикация от Los Angeles Lakers (@lakers)

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