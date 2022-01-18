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Торонто Михайлюка поступилося Маямі, Лейкерс переграли Юту. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:41 210 0
Результати матчів НБА
Торонто Михайлюка поступилося Маямі, Лейкерс переграли Юту. Результати матчів НБА
#NBA, #Михайлюк, #Торонто

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

У рамках регулярного чемпіонату НБА Торонто Репторс поступилися Маямі Хіт, українець Святослав Михайлюк на паркет не виходив.

НБА - Регулярний чемпіонат
18 січня

Бостон – Новий Орлеан  104:92 (18:29, 21:17, 32:23, 33:23)

Нью-Йорк - Шарлотт  87:97 (23:34, 21:28, 23:24, 20:11)

Вашингтон – Філадельфія 117:98 (38:29, 23:26, 30:28, 26:15)

Клівленд – Бруклін 114:107 (30:31, 35:28, 22:29, 27:19),

Мемфіс – Чикаго 119:106 (20:20, 38:25, 34:27, 27:34)

Кліпперс - Індіана 139:133 (40:27, 28:32, 36:31, 35:43)

Атланта – Мілвокі 121:114 (17:26, 33:36, 33:26, 38:26)

Орландо – Портленд 88:98 (17:22, 23:32, 21:27, 27:17)

Маямі - Торонто 104:99 (27:30, 31:21, 22:24, 24:24)

Сан-Антоніо – Фінікс 107:121 (29:32, 27:27, 35:28, 16:34)

Даллас – Оклахома-Сіті 104:102 (33:24, 20:18, 24:30, 27:30)

Лейкерс – Юта 101:95 (24:25, 28:21, 20:32, 29:17)

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