Сакраменто з Ленем поступилось Х'юстону, Міннесота обіграла Голден Стейт. Результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА,

Український баскетболіст Олексій Лень зіграв 12 хвилин 33 секунди у матчі проти Х'юстона. За цей час він набрав одне очко, здійснив чотири підбирання, дві передачі, чотири фоли та один блок.

НБА - Регулярний чемпіонат

17 січня

Детройт – Фінікс 108:135 (35:39, 19:25, 28:39, 26:32)

Сакраменто – Х'юстон 112:118 (21:29, 39:26, 28:30, 24:33)

Міннесота – Голден Стейт 119:99 (30:22, 26:28, 35:31, 28:18)

Денвер - Юта 102:125 (33:37, 25:31, 30:23, 14:34)