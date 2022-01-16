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Збірну Росії з баскетболу не пускають на чемпіонат світу

Сьогодні 09:25 1539 0
Жіноча команда не може потрапити до США через російську вакцину
Збірну Росії з баскетболу не пускають на чемпіонат світу

Джерело - sport.ua.

Жіноча збірна Росії з баскетболу може не зіграти у кваліфікації чемпіонату світу-2022, яка відбудеться з 10 по 13 лютого у Вашингтоні.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

Наразі національну жіночу команду не пускають у столицю США із російськими вакцинами від коронавірусу. Для в'їзду в країну потрібна вакцинація одним із препаратів, схвалених Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Також існує проблема з візами, видачу яких посольство США в Росії припинило 2020 року.

У пресслужбі Російської Федерації баскетболу (РФБ) наголосили, що ситуація під контролем. Фахівці федерації ведуть необхідну роботу з виконання вимог для в'їзду: зокрема, опрацьовано варіант, за якого гравці, тренери та співробітники збірної отримають американські візи за межами Росії. З вакцинами - складніше. ФІБА намагається узгодити це питання із американською стороною. Рішення буде озвучено наступного тижня.

З 10 по 13 лютого росіянки мають зіграти зі збірними Пуерто-Рико, Бельгії та США. У фінальний турнір, який відбудеться у Сіднеї з 22 вересня до 1 жовтня 2022 року.

Нагадаємо Михайлюк допоміг Торонто обіграти чинного чемпіона НБА.

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