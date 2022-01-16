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Філадельфія переграла Маямі, Чикаго програв Бостону. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:55 140 0
У НБА зіграно чергові матчі
Філадельфія переграла Маямі, Чикаго програв Бостону. Результати матчів НБА
#NBA, #Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 10 матчів регулярного чемпіонату НБА.

У матчі з Мілвокі Святослав Михайлюк вийшов з лави і провів на паркеті 7 хвилин 25 секунд. За цей час він не зумів набрати очок, хоча зробив один триочковий кидок.

НБА - Регулярний чемпіонат
16 січня

Мілвокі - Торонто 96:103 (29:20, 20:26, 20:27, 27:30)

Вашингтон - Портленд 110:115 (24:29, 33:39, 23:26, 30:21)

Атланта - Нью-Йорк 108:117 (28:31, 23:34, 26:20, 31:32)

Бруклін - Новий Орлеан 120:105 (32:22, 37:19, 26:36, 25:28)

Маямі - Філадельфія 98:109 (29:20, 21:23, 23:32, 25:34)

Оклахома-Сіті - Клівленд 102:107 (32:24, 24:22, 29:37, 17:24)

Бостон - Чикаго 114:112 (32:22, 22:27, 30:34, 30:29)

Сан-Антоніо - Кліпперс 101:94 (21:22, 35:25, 29:33, 16:14)

Денвер - Лейкерс 133:96 (34:29, 39:31, 29:19, 31:17)

Даллас - Орландо 108:92 (32:23, 23:20, 30:25, 23:24)

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