Тернопіль обіграв Хімік у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
В матчі баскетбольної Суперліги Тернопіль переміг на домашньому майданчику Хімік.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
13 січня
БК Тернопіль - БК Хімік 89:73 (28:18, 21:16, 20:22, 20:17)
Тернопіль: Бояркін (5), Фурстингер (17 очок + 4 підбирання, 3 ассисти), Домаркас (12 + 5 підбирань, 9 ассистів), Сандул (8 + 12 підбирань), Мюррі (21 очко + 3 підбирання і 5 ассистів), Луценко (10), Шиманський (0), Джонс (16 очок + 4 підбирання), Головчик (0)
Хімік: Морріс (14 + 4 підбирання), Сорочан (2), Ковляр (7 + 3 підбирання, Рябчук (8 + 4 підбирання), Антіпов (10), Едвін (9 + 3 ассисти), Козак (18 + 3 підбирання + 3 ассисти), Завадський (4), Клевзуник (0), Мироненко (1)
Нагадаємо, Тернопіль підписав ексгравця Нікс.