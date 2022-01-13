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Тернопіль обіграв Хімік у Суперлізі

Сьогодні 21:06 102 0
Команда з Тернополя перервала серію поразок і виграла 7-й матч в сезоні.
Тернопіль обіграв Хімік у Суперлізі
#БК Тернопіль, #БК Хімік, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

В матчі баскетбольної Суперліги Тернопіль переміг на домашньому майданчику Хімік.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

13 січня

БК Тернопіль - БК Хімік 89:73 (28:18, 21:16, 20:22, 20:17)

Тернопіль: Бояркін (5), Фурстингер (17 очок + 4 підбирання, 3 ассисти), Домаркас (12 + 5 підбирань, 9 ассистів), Сандул (8 + 12 підбирань), Мюррі (21 очко + 3 підбирання і 5 ассистів), Луценко (10), Шиманський (0), Джонс (16 очок + 4 підбирання), Головчик (0)

Хімік: Морріс (14 + 4 підбирання), Сорочан (2), Ковляр (7 + 3 підбирання, Рябчук (8 + 4 підбирання), Антіпов (10), Едвін (9 + 3 ассисти), Козак (18 + 3 підбирання + 3 ассисти), Завадський (4), Клевзуник (0), Мироненко (1)

Нагадаємо, Тернопіль підписав ексгравця Нікс.

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