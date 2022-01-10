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Голден Стейт з Томпсоном здолав Клівленд. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:54 99 0
Відбулися чергові матчі НБА
Голден Стейт з Томпсоном здолав Клівленд. Результати матчів НБА
#NBA, #Голден Стейт, #Михайлюк, #Олексій Лень, #Томпсон

Джерело - Чемпіон.

Відбулися десять матчів регулярного чемпіонату НБА.

Святослав Михайлюк допоміг Торонто перемогти Новий Орлеан.

Олексій Лень з Сакраменто набрав 16+10 у матчі проти Портленда.

Голден Стейт переграв Клівленд. Варто зазначити, що атакувальний захисник Клей Томпсон повернувся на паркет після 942-денної паузи. У цьому матчі Томпсон зіграв 20 хвилин, набрав 17 очок, зробив 3 підбирання та 1 асист.

НБА - Регулярний чемпіонат
10 січня

Бруклін – Сан-Антоніо 121:119 OT (32:32, 28:19, 31:38, 22:24, 8:6)

Кліпперс – Атланта 106:93 (31:23, 28:30, 27:20, 20:20)

Торонто – Новий Орлеан 105:101 (27:26, 22:22, 30:29, 26:24)

Орландо – Вашингтон 100:102 (26:20, 23:22, 22:25, 29:35)

Оклахома-Сіті – Денвер 95:99 (23:36, 26:25, 29:19, 17:19)

Г'юстон – Міннесота 123:141 (26:36, 28:39, 34:36, 35:30)

Даллас – Чикаго 113:99 (22:32, 32:23, 29:24, 30:20)

Голден Стейт – Клівленд 96:82 (24:21, 27:25, 28:14, 17:22)

Портленд – Сакраменто 103:88 (27:21, 26:19, 29:27, 21:21)

Лейкерс – Мемфіс 119:127 (27:27, 25:38, 31:42, 36:20)

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