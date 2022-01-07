Київ-Баскет підписав колишню гравчиню WNBA

Одом приєдналась до київської команди

Джерело - ФБУ.

БК Київ-Баскет підписав контракт з універсальною американською форвардинею Ліанною Одом, яка здатна закрити позиції як третього, так і четвертого номерів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Уродженка каліфорнійського Ломпока чотири роки навчалася в університеті Дюк, після закінчення якого була обрана Нью-Йорком на драфті НБА 2020 під загальним 15-м номером.

У стані Нью-Йорка Одом провела 40 матчів, 16 із яких починала у стартовому складі. У середньому на заокеанських майданчиках Одом проводила по 16,5 хвилин, набираючи по 4,4 очка при 1,8 підбирання, 0,6 передачі та 0,5 перехопленнях.

У розіграші 2021 року форвардиня допомогла Нью-Йорку закінчити регулярний чемпіонат на третьому місці та вийти у плей-оф, де Ліберті у першому раунді поступилися Фініксу.

Клуб повідомив, що Одом зможе допомогти команді уже у найближчих матчах проти Будівельника 15 та 16 січня.

Нагадаємо, Харківські Соколи отримали технічну поразку у Кубку України.