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Харківські Соколи - Хімік 78:64. Огляд матчу

Сьогодні 11:30 106 0
Харків'яни здолали южненців у 1/8 фіналу Кубку
Харківські Соколи - Хімік 78:64. Огляд матчу
#БК Хімік, #Харківські Соколи

Джерело - Чемпіон.

У рамках 1/8 фіналу Кубка України Харківські Соколи здолали Хімік.

Кубок України

1/8 фіналу, 4 січня

Харківські Соколи - Хімік 78:64 (28:13, 16:12, 14:27, 20:12)

Варто зазначити, що харківська команда порушила ліміт на легіонерів у цьому матчі. Близько 10 секунд у другій чверті знаходилося 5 іноземних гравців одночасно.

За правилами, у кожній грі під егідою ФБУ на майданчику одночасно може бути не більше ніж 4 легіонери.

Судді не одразу помітили це порушення. Вони дали технічний фол лаві Соколів, але лише після того, як Хімік провів повну атаку.

Нагадаємо, Первіс покинув Черкаські Мавпи.

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