Джерело - Чемпіон.
У рамках 1/8 фіналу Кубка України Харківські Соколи здолали Хімік.
Кубок України
1/8 фіналу, 4 січня
Харківські Соколи - Хімік 78:64 (28:13, 16:12, 14:27, 20:12)
Варто зазначити, що харківська команда порушила ліміт на легіонерів у цьому матчі. Близько 10 секунд у другій чверті знаходилося 5 іноземних гравців одночасно.
За правилами, у кожній грі під егідою ФБУ на майданчику одночасно може бути не більше ніж 4 легіонери.
Судді не одразу помітили це порушення. Вони дали технічний фол лаві Соколів, але лише після того, як Хімік провів повну атаку.
Нагадаємо, Первіс покинув Черкаські Мавпи.