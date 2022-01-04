Харківські Соколи переграли Хімік і вийшли у чвертьфінал Кубка України

Поєдинок завершився з рахунком 78:64

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 січня, у рамках 1/8 фіналу Кубка України Харківські Соколи здолали Хімік.

Поєдинок завершився з рахунком 78:64.

Кубок України

1/8 фіналу, 4 січня

Харківські Соколи - Хімік 78:64 (28:13, 16:12, 14:27, 20:12)

Варто зазначити, що харківська команда порушила ліміт на легіонерів у цьому матчі. Близько 10 секунд у другій чверті знаходилося 5 іноземних гравців одночасно.

За правилами, у кожній грі під егідою ФБУ на майданчику одночасно може бути не більше ніж 4 легіонери.

Судді не одразу помітили це порушення. Вони дали технічний фол лаві Соколів, але лише після того, як Хімік провів повну атаку.

Нагадаємо, Первіс покинув Черкаські Мавпи.