Торонто з Михайлюком перемогло Нью-Йорк, Сакраменто з Ленем обіграло Маямі. Результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА,

Торонто на своїй арені впевнено розібрався з Нью-Йорком (120:105). Святослав Михайлюк вийшов з лави та відіграв за Репторс 9 хвилин 51 секунду. За цей час він набрав 2 очки, реалізувавши 1 двоочковий кидок.

Українець Олексій Лень зіграв 16 хвилин 48 секунд за Сакраменто у матчі проти Маямі і набрав 4 очки (2/2 двоочкових), здійснив 3 підбирання та 2 передачі, а також допустив 2 втрати та 3 фоли.

НБА - Регулярний чемпіонат

03 січня

Торонто - Нью-Йорк 120:105 (30:27, 26:18, 40:29, 24:31)

Сакраменто – Маямі 115:113 (26:18, 35:39, 29:33, 25:23)

Бостон – Орландо 116:111 OT (28:19, 17:23, 20:35, 35:23, ОТ – 16:11)

Клівленд – Індіана 108:104 (30:30, 28:26, 30:28, 20:20)

Шарлотт - Фінікс 99:133 (27:36, 20:37, 27:33, 11:17)

Оклахома-Сіті – Даллас 86:95 (22:26, 17:25, 25:22, 22:20)

Лейкерс - Міннесота 108:103 (31:24, 26:30, 21:26, 30:23)