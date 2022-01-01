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Торонто з Михайлюком переграло Кліпперс у регулярному чемпіонаті НБА

Сьогодні 09:10 239 0
Українець набрав чотири очки
Торонто з Михайлюком переграло Кліпперс у регулярному чемпіонаті НБА
#Михайлюк, #Торонто

Джерело - Чемпіон.

У матчі регулярного чемпіонату НБА Торонто Репторз вдома приймали Лос-Анджелес Кліпперс і здобули перемогу з рахунком 116:108.

Український баскетболіст Святослав Михайлюк вийшов на паркет з лави запасних та відзначився чотирма очками. На рахунку баскетболіста один точний триочковий із трьох спроб, а також один із двох реалізований штрафний.

НБА - Регулярний чемпіонат
1 січня

Торонто - Кліпперс 116:108 (32:29, 24:33, 26:25, 34:21)

Торонто : Ванвліт (31 + 9 передач), Анунобі (26), Сіакам (25 + 19 підбирань + 7 передач), Трент (10), Берч (6) – старт; Буше (6+9 підбирань), Ачіува (4), Михайлюк (4), Шемпені (2), Флінн (2), Бентон (0), Ватанабе (0).

Кліпперс : Маркус Морріс (20), Менн (18 + 11 підбирань), Джексон (17), Кеннард (13 + 6 передач), Ібака (7 + 7 підбирань) старт; Коффі (15), Уінслоу (8), Бледсоу (6+6 передач), Джонсон (4).

Нагадаємо, Вашингтон переграв Клівленд у регулярному чемпіонаті НБА.

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