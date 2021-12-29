Джима та Підручний фінішували восьмими у Різдвяній гонці
Вчора 20:43 948
Рикун: Не зрозуміло як тренер може бути експертом на телебаченні
Сьогодні 09:42 100
Шевченко здав позитивний тест на коронавірус
Вчора 20:13 444
Спеціальний додаток допоможе УЄФА боротися з матч-фіксінгом
Вчора 19:31 250
Бенфіка Яремчука відправила Жезуша у відставку
Вчора 17:02 974
Магучіх та Кохан - найкращі легкоатлети 2021 року в Україні
Вчора 15:11 357
Дженоа Шевченка може підписати форварда Спартака
Вчора 13:55 851
Луческу готовий відправити 12 гравців у Динамо Бухарест
Вчора 13:29 1651
Мхітарян стане спортивним директором російського Краснодара
Вчора 12:37 1490
Ломаченко звинуватив Мейвезера у зриві чемпіонського бою
Вчора 12:12 1568
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Торонто з Михайлюком поступилось Філадельфії. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:41 171 0
Результати матчів НБА
Торонто з Михайлюком поступилось Філадельфії. Результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Український захисник Торонто Святослав Михайлюк у матчі проти Філадельфії зіграв майже 30 хвилин, за які встиг зібрати лінію з 9 очок, 3 передач та перехоплення, при реалізації через дугу у 50% (2 із 4).

НБА - Регулярний чемпіонат
29 грудня

Орландо – Мілвокі 110:127 (24:32, 21:40, 37:25, 28:30)

Маямі – Вашингтон 119:112 (38:24, 27:27, 26:22, 28:39)

Торонто - Філадельфія 109:114 (24:27, 24:28, 33:30, 28:29)

Х’юстон – Лейкерс 123:132 (35:34, 24:33, 33:30, 31:35)

Міннесота – Нью-Йорк 88:96 (22:29, 19:15, 21:28, 26:24)

Новий Орлеан – Клівленд 108:104 (20:39, 28:19, 28:25, 32:21)

Голден Стейт - Денвер 86:89 (16:31, 20:29, 25:14, 25:15)

Сакраменто – Оклахома 117:111 (32:34, 29:23, 26:24, 30:30)

Коментарі ()