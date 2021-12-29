Торонто з Михайлюком поступилось Філадельфії. Результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Український захисник Торонто Святослав Михайлюк у матчі проти Філадельфії зіграв майже 30 хвилин, за які встиг зібрати лінію з 9 очок, 3 передач та перехоплення, при реалізації через дугу у 50% (2 із 4).

НБА - Регулярний чемпіонат

29 грудня

Орландо – Мілвокі 110:127 (24:32, 21:40, 37:25, 28:30)

Маямі – Вашингтон 119:112 (38:24, 27:27, 26:22, 28:39)

Торонто - Філадельфія 109:114 (24:27, 24:28, 33:30, 28:29)

Х’юстон – Лейкерс 123:132 (35:34, 24:33, 33:30, 31:35)

Міннесота – Нью-Йорк 88:96 (22:29, 19:15, 21:28, 26:24)

Новий Орлеан – Клівленд 108:104 (20:39, 28:19, 28:25, 32:21)

Голден Стейт - Денвер 86:89 (16:31, 20:29, 25:14, 25:15)

Сакраменто – Оклахома 117:111 (32:34, 29:23, 26:24, 30:30)