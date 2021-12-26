Тренера Харківських Соколів оштрафували на 10 тисяч гривень за критику суддів

Плеханов не стримав себе після програного матчу

Джерело - ФБУ.

Директорат Федерації баскетболу розглянув звернення БК Харківські Соколи щодо епізодів гри проти Хіміка, що відбулась 17 грудня.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Клуб звернувся з запитом до Експертної комісії щодо правомірності дій арбітрів у чотирьох епізодах на останній хвилині зустрічі.

Експертна комісія заявила, що судді не допустили помилок, які вплинули на результат гри.

Окрім цього ФБУ дала оцінку висловлюванням головного тренера Харківських Соколів Валерія Плєханова на пресконференції після гри з Хіміком, на якій він розкритикував рішення судів.

У результаті було прийнято рішення застосувати до Валерія Плеханова санкцію у вигляді грошового внеску у розмірі 10 000 грн.