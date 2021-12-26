Юта здолала Даллас, Лейкерс поступилися Брукліну. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися п’ять матчів регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
26 грудня
Нью-Йорк - Атланта 101:87 (30:21, 31:30, 20:15, 20:21)
Мілвуокі - Бостон 117:113 (22:35, 25:27, 43:32, 27:19)
Фінікс - Голден Стейт 107:116 (27:33, 35:25, 22:26, 23:32)
Лейкерс - Бруклін 115:122 (23:38, 39:28, 20:36, 33:20)
Юта - Даллас 120:116 (25:34, 40:29, 25:27, 30:26)
Турнірна таблиця:
Нагадаємо, Голден Стейт переграв Мемфіс, Лейкерс поступилися Сан-Антоніо у регулярному чемпіонаті НБА.