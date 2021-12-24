Джерело - Чемпіон.
У матчі регулярного чемпіонату Суперліги Прометей вдома впевнено переграв Харківських Соколів.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
24 грудня
Прометей - Харківські Соколи 90:74 (24:23, 27:17, 17:19, 22:15)
Прометей: Білан 19 + 12 підбирань, Кеннеді 11 + 11 підбирань + 4 передачі, Харрісон 9, Липовий 6, Сидоров 0 - старт, Доу 16 + 6 передач - 4 втрати, Лукашов 13, Мішула 8, Петров 6, Беліков 2, Еванс 0
ХС: Девіс 21 + 4 передачі, Зечевіч 14, Шевченко 12, Глєбов 3, Граф 2 - старт Сімонс 11, Нікітін 6, Нємцу 5, Буренко 0 + 5 передач, Тарасенко 0