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Прометей - Харківські Соколи 90:74. Огляд матчу

Сьогодні 20:35 137 0
Прометей здобув чергову перемогу
Прометей - Харківські Соколи 90:74. Огляд матчу
#Прометей, #Харківські Соколи

Джерело - Чемпіон.

У матчі регулярного чемпіонату Суперліги Прометей вдома впевнено переграв Харківських Соколів.

Суперліга -  Регулярний чемпіонат
24 грудня

Прометей - Харківські Соколи 90:74 (24:23, 27:17, 17:19, 22:15)

Прометей: Білан 19 + 12 підбирань, Кеннеді 11 + 11 підбирань + 4 передачі, Харрісон 9, Липовий 6, Сидоров 0 - старт, Доу 16 + 6 передач - 4 втрати, Лукашов 13, Мішула 8, Петров 6, Беліков 2, Еванс 0

ХС: Девіс 21 + 4 передачі, Зечевіч 14, Шевченко 12, Глєбов 3, Граф 2 - старт Сімонс 11, Нікітін 6, Нємцу 5, Буренко 0 + 5 передач, Тарасенко 0

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