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Дніпро обіграло Запоріжжя, Прометей переміг Харківських Соколів. Результати матчів Суперліги

Сьогодні 20:13 181 0
Результати матчів Суперліги
Дніпро обіграло Запоріжжя, Прометей переміг Харківських Соколів. Результати матчів Суперліги
#Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату.

Суперліга -  Регулярний чемпіонат

24 грудня

Прометей — Харківські Соколи 90:74 (24:23, 27:17, 17:19, 22:15)

Прометей: Білан 19 + 12 підбирань, Кеннеді 11 + 11 підбирань + 4 передачі, Харрісон 9, Липовий 6, Сидоров 0 — старт, Доу 16 + 6 передач — 4 втрати, Лукашов 13, Мішула 8, Петров 6, Беліков 2, Еванс 0

ХС: Девіс 21 + 4 передачі, Зечевіч 14, Шевченко 12, Глєбов 3, Граф 2 — старт Сімонс 11, Нікітін 6, Нємцу 5, Буренко 0 + 5 передач, Тарасенко 0

БК Запоріжжя - Дніпро 67:80 (16:22, 17:20, 20:18, 14:20)

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