Дніпро обіграло Запоріжжя, Прометей переміг Харківських Соколів. Результати матчів Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
24 грудня
Прометей — Харківські Соколи 90:74 (24:23, 27:17, 17:19, 22:15)
Прометей: Білан 19 + 12 підбирань, Кеннеді 11 + 11 підбирань + 4 передачі, Харрісон 9, Липовий 6, Сидоров 0 — старт, Доу 16 + 6 передач — 4 втрати, Лукашов 13, Мішула 8, Петров 6, Беліков 2, Еванс 0
ХС: Девіс 21 + 4 передачі, Зечевіч 14, Шевченко 12, Глєбов 3, Граф 2 — старт Сімонс 11, Нікітін 6, Нємцу 5, Буренко 0 + 5 передач, Тарасенко 0
БК Запоріжжя - Дніпро 67:80 (16:22, 17:20, 20:18, 14:20)