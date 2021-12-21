Чому Берінчик - домашній чемпіон і яка в цьому провина К2
20.12.2021 14:49 860
Дженоа Шевченка втримала нічию в матчі з Аталантою Маліновського. Результати матчів 19 туру Серії А
Вчора 23:37 229
Прометей переграв Людвігсбург в останньому матчі групового етапу ЛЧ
Вчора 23:11 165
Обережно! Кишенькові турніри з настільного тенісу
Вчора 19:09 242
Зінченко - у команді тижня 18 туру АПЛ
Вчора 18:02 283
Романчук здобув бронзу чемпіонату світу в фіналі 1500 м вільним стилем
Вчора 16:47 346
Поворознюк: Інгулець наступний сезон розпочне на новому стадіоні
Вчора 12:11 1179
Миколенко міг перейти у Манчестер Юнайтед
Вчора 11:55 922
Тотовицький покинув Десну
Вчора 11:28 574
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Вчора 11:15 1413
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Прометей переграв Людвігсбург в останньому матчі групового етапу ЛЧ

Вчора 23:11 165 0
Українська команда гарантувала собі вихід з групи
Прометей переграв Людвігсбург в останньому матчі групового етапу ЛЧ
#Ліга чемпіонів, #Людвігсбург, #Прометей

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру Ліги чемпіонів з баскетболу Прометей здобув перемогу над німецьким Людвігсбург.

Поєдинок завершився з рахунком 60:71 на користь української команди.

Ліга чемпіонів з баскетболу
Група А
6 тур, 21 грудня

Людвігсбург (Німеччина) – Прометей (Україна) 60:71 (20:12, 14:19, 11:28, 15:12)

Раніше Прометей знищив Сассарі та гарантував собі вихід з групи.

  АктуальноПрометей - Харківські Соколи: онлайн-трансляція. LIVE

Прометей дізнається свого суперника по плей-ін 28 грудня після матчу Манреса - Хапоель Єрусалим.

Коментарі ()