Прометей переграв Людвігсбург в останньому матчі групового етапу ЛЧ

Українська команда гарантувала собі вихід з групи

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру Ліги чемпіонів з баскетболу Прометей здобув перемогу над німецьким Людвігсбург.

Поєдинок завершився з рахунком 60:71 на користь української команди.

Ліга чемпіонів з баскетболу

Група А

6 тур, 21 грудня

Людвігсбург (Німеччина) – Прометей (Україна) 60:71 (20:12, 14:19, 11:28, 15:12)

Раніше Прометей знищив Сассарі та гарантував собі вихід з групи.

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Прометей дізнається свого суперника по плей-ін 28 грудня після матчу Манреса - Хапоель Єрусалим.