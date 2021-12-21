Прометей переграв Людвігсбург в останньому матчі групового етапу ЛЧ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 6-го туру Ліги чемпіонів з баскетболу Прометей здобув перемогу над німецьким Людвігсбург.
Поєдинок завершився з рахунком 60:71 на користь української команди.
Ліга чемпіонів з баскетболу
Група А
6 тур, 21 грудня
Людвігсбург (Німеччина) – Прометей (Україна) 60:71 (20:12, 14:19, 11:28, 15:12)
Раніше Прометей знищив Сассарі та гарантував собі вихід з групи.
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Прометей дізнається свого суперника по плей-ін 28 грудня після матчу Манреса - Хапоель Єрусалим.