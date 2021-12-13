Прометей переграв Будівельник у Суперлізі

Прометей у центральному матчі тижня здобув важку перемогу над Будівельником

Джерело - Чемпіон.

Будівельник поступився Прометею у центральному матчі 11 ігрового тижня регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 85:82 на користь Прометея.

Найкращим гравцем матчу став хорватський центровий Прометея Міро Білан, який набрав 14 очок, 12 підбирань (6 у нападі) та 4 передачі, а його рейтинг ефективності становив 25 балів.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

13 грудня

Будівельник — Прометей 82:85 (18:25, 22:22, 20:16, 22:22)

Будівельник: Браун 17 + 11 — 4 втрати, Близнюк 14, Стоктон 12 + 6 передач, Гордон 6, Кобець 1 — старт, рендл 24 + 5 передач, Апшоу 4, Конєв 2, Прокопенко 2, Кондраков 0

Прометей: Харрісон 22, Сидоров 19, Кеннеді 14 + 6 підбирань, Білан 14 + 12 підбирань + 4 передачі, Липовий 2 — старт, Петров 7, Доу 4, Еванс 2, Лукашов 1, Беліков 0, Мішула 0

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