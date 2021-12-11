Будівельник переграв Запоріжжя, Прометей обіграв Черкаські Мавпи. Результати матчів Суперліги

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Відбулися матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
11 грудня
Будівельник – Запоріжжя 87:81 (18:19, 25:20, 20:23, 24:19)
Будівельник: Браун 6, Стоктон 14 + 5 передач, Близнюк 10, Кобець 10, Гордон 6 + 9 підбирань – старт; Рендл 27 + 9 передач, Конєв 12 + 10 підбирань, Кондраков 2, Апшоу 0
Запоріжжя: Максвелл 12, Мальчевський 13 + 10 підбирань, Френсіс 17, Сізов 8 + 7 підбирань + 5 передач – 5 втрат, Джозеф 12 + 6 підбирань + 7 передач – старт; Міхєєв 8, Удрас 8 + 7 підбирань, Морозов 3, Тітов 0
Черкаські Мавпи - Прометей 76:90 (13:19, 23:22, 22:29, 18:20)
Найрезультативніші гравці матчу: Іван Ткаченко (Мавпи) – 17, Ді Джей Кеннеді (Прометей) – 16, Міро Білан (Прометей) – 16.