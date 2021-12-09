Запоріжжя вдруге в сезоні переміг Черкаських Мавп, Миколаїв поступився Хіміку. Результати матчів Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
9 грудня
Миколаїв — Хімік 82:87 (15:27, 25:20, 18:24, 24:16)
Миколаїв: Херст 28 + 7 підбирань, Волкер 23 + 7 підбирань + 6 передач, Барніс 0, Кальніченко 9, Радуніч 2 – старт; Онуфрієв 0, Дубоненко 3, Кожемякін 0, Тіщенко 3 + 5 підбирань, Бріджман 14 + 5 підбирань
Хімік: Спенсер 13, Джонс 17 + 14 підбирань, Ковляр 11, Рябчук 11, Антіпов 4 + 5 підбирань – старт; Едвін 18 + 5 підбирань, Морріс 7, Козак 6, Мироненко 0
Черкаські Мавпи – Запоріжжя – 71:83 (19:28, 19:14, 13:19, 20:22)
Черкаські Мавпи: Д. Максвелл 15о + 7пд, Кольченко 15, Дугат 14о + 7пр, Конате 7, Ткаченко 4о + 5пд – старт; Попов 8, Приймак 4, Первіс 2, Сергеєв 2, Хамільтон.
Запоріжжя: Е. Максвелл 16о + 6пд, Мальчевський 13о + 6пд, Джозеф 11о + 9пр, Френсіс 10о + 8пд, Сизов 10о + 5пр – старт; Удрас 14, Михеєв 5, Титов 4, Морозов.