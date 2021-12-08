Київ-Баскет здолав Антверп у Кубку Європи ФІБА

Джерело - Чемпіон.
У матчі першого туру другого етапу Кубку Європи ФІБА з баскетболу Київ-Баскет приймав бельгійський Антверп.
Господарі здобули дуже складну перемогу з рахунком 90:82.
Наступний свій матч у Кубку Європи ФІБА Київ-Баскет проведе 15 грудня. Українська команда вдома зіграє з командою Реджо-Емілія (Італія).
Кубок Європи ФІБА
Другий етап
Група J
1 тур, 8 грудня
Київ-Баскет (Україна) - Антверп (Бельгія) 90:82 (23:20, 26:12, 18:25, 23:25)
Раніше, Прометей знищив Сассарі у Лізі чемпіонів.