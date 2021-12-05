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Прометей продовжив контракт із головним тренером Гінзбургом

Вчора 22:55 146 0
Нова угода розрахована на три роки
Прометей продовжив контракт із головним тренером Гінзбургом
#Прометей

Джерело - БК Прометей.

Прометей продовжив контракт із головним тренером Роненом Гінзбургом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новий контракт ізраїльтянина із Прометеєм розрахований ще на три роки. Термін попереднього спливав наприкінці нинішнього сезону.

Гінзбург очолив Прометей у квітні. Під його керівництвом команда вперше в історії стала чемпіоном України, а також вийшла на основний етап Ліги чемпіонів.

Нинішнього сезону Прометей впевнено лідирує в українській Суперлізі, вигравши 16 матчів поспіль.

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