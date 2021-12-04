Черкаські Мавпи вирвали перемогу у Тернополя в Суперлізі

Черкаські Мавпи вдізгралися з -17

Джерело - Чемпіон.

В заключному матчі ігрового дня Суперліги Тернопіль в себе на майданчику поступився Черкаським Мавпам 90:96.

Найкращим гравцем матчу став Генрі Дугат, який приніс Черкаським Мавпам 30 очок та зробив 8 передач.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

4 грудня

Тернопіль — Черкаські Мавпи 90:96 (23:16, 25:23, 20:26, 22:31)

Тернопіль: Фурстінгер 17, Місяць 7, Домаркас 14, Долежай 5 + 5 передач, Дашич 11 + 9 підбирань – 5 втрат – старт; Бояркін 15 + 5 передач, Луценко 13, Сандул 8, Боднар 0, Головчик 0

Черкаські Мавпи: Дугат 30 + 8 передач, Кольченко 11, Ткаченко 8 + 7 підбирань, Конате 3, Максвелл 18 – старт; Первіс 10, Приймак 10, Хамільтон 6, Попов 0

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